Депутаты Шри-Ланки призвали президента Раджапакасу уйти в отставку

Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Шри-Ланки потребовали отставки президента Готабайи Раджапакасы, пишет Adaderana. Премьер-министр островного государства Ранил Викремесингхе созвал экстренное совещание с руководителями партий на фоне протестов, захлестнувших Шри-Ланку.

По данным представителей медучреждений, в ходе протестов ранения получили не менее 33 человек, включая двух сотрудников полиции. Полицейские разгоняют демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов.

9 июля участники протестов в Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента Раджапаксы, из-за чего глава государства был вынужден бежать. В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые митинги. Основное требование протестующих — отставка действующего главы государства.

Запасы топлива в Шри-Ланке исчерпаны. В хранилищах осталось 1,1 тысячи тонн бензина и 7,5 тысячи тонн дизеля. В этой связи в стране ожидают отключения электроэнергии и приостановки работы общественного транспорта. При этом Коломбо не может закупать топливо у регулярных поставщиков из-за просроченной задолженности в размере более $700 млн.