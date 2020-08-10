Депутаты Рады призвали не признавать результаты выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/80cab968-daee-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Межфракционное объединение (МФО) «За демократическую Беларусь» в Верховной раде Украины призывает не признавать результаты президентских выборов в республике. Об этом заявил глава МФО Алексей Гончаренко.

Мы призываем Верховную раду Украины не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года, — процитировал он заявление объединения в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

В МФО пояснили, что сами выборы в Белоруссии и факты правонарушений, допущенных в ходе избирательной кампании, свидетельствуют о несоответствии международным стандартам прозрачного и свободного волеизъявления.

Авторы инициативы также осудили применение силы при разгоне акций протеста, прошедших в республике после окончания голосования, и призвали белорусские власти к прекращению насилия.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Явка на них составила 84,23%. Согласно предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

На пост президента страны, помимо него, претендовали домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

После закрытия избирательных участков в Белоруссии начались акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По сведениям правозащитников, были задержаны по меньшей мере 213 человек. Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем, которая позднее была опровергнута МВД Белоруссии. При этом в ведомстве отметили, что в ходе столкновений с протестующими пострадали десятки сотрудников милиции.

Как писал NEWS.ru, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать стремление белорусов к свободе и переменам.