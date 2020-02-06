https://static.news.ru/photo/f53c4d84-48ef-11ea-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кабанов/facebook.com

Депутат Верховной рады Александр Кабанов из фракции «Слуга народа» в ходе обсуждения земельной реформы на Украине смотрел сериал на ноутбуке.

При обсуждении в украинском парламенте скандального закона о свободной продаже земли, произошла потасовка между депутатами. В это время Кабанов смотрел сериал, сообщил телеканал «112.ua», оператор которого и подловил народного избранника за этим занятием.

Отмечается, что подавляющее большинство граждан Украины выступают против реформы, опасаясь, что землю скупят олигархи и иностранцы.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в ходе потасовки в Верховной раде лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко порезала палец, когда пыталась вырвать микрофон у спикера Дмитрия Разумкова.