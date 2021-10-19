Депутат Рады сравнил Украину с помойной ямой

Депутат Верховной рады Александр Колтунович на пленарном заседании раскритиковал экономическое положение на Украине при президенте Владимире Зеленском. Он сравнил ситуацию в стране с помойной ямой. Об этом сообщает РИА Новости.

Колтунович обвинил украинские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции.

Это всё — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую, — заявил он.

Депутат добавил, что Зеленский не воспринимает критики и альтернативного курса страны. Из-за этого у неё нет будущего.

Ранее Украине предрекли новый майдан в том случае, если президент Зеленский начнёт реализовывать «формулу Штайнмайера». Об этом заявила экс-депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Татьяна Черновол.

При этом она отметила, что украинцы не станут выходить на майдан в ситуации, когда в стране процветает коррупция или наступила плохая экономическая ситуация, однако люди поднимутся, если появится угроза независимости Украины.

В октябре 2015 года министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на парижском саммите «нормандской четвёрки» предложил формулу, предусматривающую реализацию ряда положений, предоставляющих отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особый порядок местного самоуправления и проведения местных выборов на данных территориях.