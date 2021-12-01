В Раде Зеленского упрекнули в попытках играть роль государя

Украинский лидер Владимир Зеленский опозорился на пресс-конференции по случаю истечения половины его президентского срока, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. Пытавшийся играть роль государя Зеленский был жалок, подчеркнул он в Facebook.

О пресс-конференции президента Украины стали говорить после того, как на ней Зеленский заявил о готовящемся в стране государственном перевороте.

Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение, — написал депутат.

Он считает, что коротко о Зеленском в этой ситуации можно сказать русской поговоркой: «Не по Сеньке шапка».

Ранее стало известно, что слова президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным ведут к дестабилизации страны, заявил журналист Виталий Портников. В данном контексте Зеленский выглядит орудием в руках президента РФ и облегчает ему задачу будущего захвата украинских городов.