Зеленского в Киеве назвали орудием в руках Путина

Журналист Виталий Портников считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным ведут к дестабилизации страны. В данном контексте Зеленский выглядит орудием в руках президента РФ и облегчает ему задачу будущего захвата украинских городов, отметил он в статье, опубликованной Espreso.

Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. К тому, чтобы облегчить Путину задачу захвата Мариуполя, Харькова, Одессы. В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина. Хотелось бы надеяться, что слепым, — подчеркнул журналист.

Так он отреагировал на выступление президента Украины в Раде, где Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Москвой.

Зачем Зеленский это делает, я даже обсуждать не хочу. Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймёт, чем должен был заниматься на этой должности, — считает Портников.

Он добавил, что в переговорах Путина и Зеленского нет смысла, поскольку российский президент не намерен обсуждать с ним Крым и Донбасс. Обсуждать Украину Путин хочет с президентом США Джо Байденом, уверен автор публикации.

Ранее стало известно, что 1 декабря массовые акции против действующих украинских властей прошли в Киеве. В них принимали участие несколько тысяч человек. Проходя мимо офиса Зеленского, участники протестов выкрикивали «Импичмент», «Зеленский, уходи» и другие лозунги. При этом многочисленные полицейские не мешали людям.