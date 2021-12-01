«На билет на Ростов»: в Киеве потребовали отставки Зеленского

Массовые акции против действующих украинских властей закончились в центре Киева. В них принимали участие несколько тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Сначала митингующие выступили на площади Независимости, затем прошли колонной по улицам в правительственном квартале. Проходя мимо офиса Зеленского, участники протестов выкрикивали «Импичмент», «Зеленский, уходи» и другие лозунги против власти. При этом многочисленные полицейские не мешали людям.

Проходя мимо офиса Зеленского, митингующие закидали его мелочью с криками «На билет в Ростов», припоминая незавидную судьбу другого президента. Не останавливаясь, колонна прошла в сторону Верховной рады. Шествие закончилось на улице Грушевского. Участники отметили, что с сегодняшнего дня они начали бессрочную кампанию «полной перезагрузки власти».

Митингующие отметили, что смены власти будут добиваться исключительно мирным путём, чтобы «в Киеве не пролилось ни капли крови». После призыва ко всем патриотическим силам объединиться участники шествия разошлись.

Полиция разблокировала движение на центральных улицах, силовики разъехались. Как позже сообщили в полиции, мероприятия прошли без нарушений порядка.

Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений правопорядка. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева, — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек проводят в центре Киева акцию протеста против администрации президента и госпереворота. Акция проходила под названием «Защити Украину — останови переворот».