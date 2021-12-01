В Киеве устроили акцию протеста против Зеленского и госпереворота

Несколько тысяч человек проводят в центре Киева акцию протеста против администрации президента и госпереворота. Акция проходит под названием «Защити Украину — останови переворот», сообщает ТАСС.

Митингующие требуют уволить главу офиса президента и его заместителя Андрея Ермака. Акция началась с исполнения собравшимися гимна Украины, затем организаторы митинга перешли к выступлениям. Инициаторами акции протеста являются представители объединения общественных организаций «Движение сопротивления капитуляции». На месте находятся силовики, это более трёх тысяч полицейских и полторы тысячи военных Нацгвардии. Однако организаторы мероприятия заверяют, что всё обойдётся без происшествий.

Митинг проходит на площади Независимости и тех улицах, где зимой 2013–2014 годов проходили акции протеста и гибли люди. На сегодняшнем митинге присутствуют общественные активисты и участники так называемой революции достоинства, которая закончилась госпереворотом на Украине. Митингующие требуют отставки Зеленского и «полной перезагрузки власти».

После митинга участники акции собираются пойти к офису президента.

Ранее глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк дал первый комментарий по делу о якобы готовящемся на Украине госперевороте 1 декабря. Пока рано говорить о конкретных подозреваемых или задержаниях, заявил силовик.