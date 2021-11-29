Глава департамента СБУ прокомментировал дело о госперевороте

Глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк дал первый комментарий по делу о якобы готовящемся на Украине госперевороте 1 декабря. Пока рано говорить о конкретных подозреваемых или задержаниях, заявил силовик в эфире телеканала ICTV.

Я, к сожалению, ограничен тайной следствия, потому не могу дать полную информацию касательно того, каким образом и от кого была получена информация (о госперевороте. — NEWS.ru). На сегодняшний день рано говорить о каких-либо подозрениях или задержаниях. В ближайшее время общество будет проинформировано надлежащим образом, — сказал представитель СБУ.

Однако, добавил Витюк, дело о попытке госпереворота, о расследовании которого СБУ сообщила в понедельник, 29 ноября, «лишь один пример попыток РФ» якобы дестабилизировать ситуацию на Украине.

С начала года только департаментом кибербезопасности СБУ таких уголовных дел по статье 109 (действия, направленные на захват государственной власти. — NEWS.ru) было открыто более 40. И даже уже есть более 30 приговоров суда по таким уголовным делам. То есть это не является чем-то уникальным на сегодняшний день для Украины, — отметил представитель силового ведомства.

Витюк добавил, что дело о госперевороте было внесено в реестр уголовных дел 28 ноября.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины начала расследование о подготовке захвата власти группой российских и украинских граждан. Производство ведётся по статье о действиях, направленных на свержение конституционного строя (ч. 1 ст. 109 УК Украины).