Депутат Госдумы Фёдоров предложил начать бомбардировку США ядерным оружием

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что для воздействия на Вашингтон нужно нанести предупредительный удар ядерным оружием по американскому военному полигону. Такие действия окажут влияние на граждан США и покажут, что угроза ответного удара с российской стороны — не блеф, заявил он в эфире YouTube-канала «Национальный курс».

Фёдоров убеждён, что Россия должна воздействовать на США путём бомбардировки американских лабораторий с биологическим оружием.

Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде, — отметил законодатель.

По его словам, на территории полигона находятся военные США и мирных жителей там нет. Фёдоров считает, что «если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьёзности намерений».

Ранее обозреватель американского издания Роберт Фарли предположил, что третья и четвёртая мировые войны могут начаться из-за конфликта США и Китая. Он считает, что противоборство Вашингтона и Пекина, вероятнее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведёт к серии «ужасных» вооружённых кампаний.