Депутат ГД: США не позволят миру узнать правду об экспериментах на Украине Депутат ГД Матвейчев: США не позволят узнать миру правду о своих экспериментах на Украине

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Итоги прошедшего в Женеве совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия могли бы очень сильно отразиться на позициях США на мировой арене, заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. Однако, по его словам, Америка не позволит узнать миру правду о своих преступлениях, так как данные эксперименты являются проявлением фашизма, пишет «ПолитРоссия».

Сам факт того, что Пентагон разместил опасные биолаборатории на территории Украины, а не на территории США, говорит: американцы относятся к украинцам как к подопытным крысам. Это, безусловно, является признаком расизма, ведь они определили своих граждан как людей «первого сорта», а украинцев — как людей «второго сорта». Это самая что ни на есть фашистская практика, — сообщил депутат.

Матвейчев отметил, что итоги женевского мероприятия могли открыть миру глаза на фашизм США, но сейчас они будут делать все, чтобы об этом никто не узнал, а западные СМИ будут замалчивать или ставить под сомнение невыгодные Америке факты.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что Соединенные Штаты в Женеве на совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия признали, что проводили биоисследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник. Он добавил, что Вашингтон также признал факт вывоза с Украины образцов патогенных штаммов и биоматериалов.