Депутат Европарламента обвинил НАТО в крахе международного права

Депутат Европарламента от Франции Андреа Котарак заявил, что страны, входящие в Североатлантический альянс, первыми нарушили международное право, когда приняли решение провести военную операцию в Югославии, пишут «Известия». Он также напомнил НАТО о вторжении в Ирак.

Несмотря на то, что говорят западные СМИ, первыми, кто выбросил все принципы международного права в корзину, были сами члены НАТО. В Сербии, когда они приняли решение напасть, даже несмотря на мнение Совета Безопасности, — заявил он.

Депутат также посоветовал членам блока вспомнить о вторжении в Ирак в 2003 году и о бомбардировках суверенной Сербии во время югославского конфликта 1999 года. По его словам, только после этого НАТО может обвинять Россию в якобы агрессии в виде военной спецоперации по защите Донбасса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является стороной конфликта России и Украины и не намерен «искать войны» с РФ. При этом он добавил, что в Североатлантическом альянсе приняли решение нарастить присутствие на восточных границах.

25 февраля на саммите НАТО страны-участницы пришли к выводу, что России необходимо как можно быстрее вывести войска с Украины и прекратить операцию. При этом Альянс продолжит оказывать «политическую и практическую» помощь Украине.