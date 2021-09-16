Делегация ВОЗ посетит завод «Спутник V» в России

Источник сообщил ТАСС, что российские производители вакцины «Спутник V» продолжают переговорный процесс со Всемирной организацией здравоохранения по одобрению российского препарата. Ожидается, что вскоре делегация ВОЗ вновь посетит Россию.

Взаимодействие с ВОЗ продолжается в позитивном ключе. Очередной визит делегации ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время, — заявил источник.

Он также добавил, что официальный комментарий ВОЗ полностью опровергает заявление помощника директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбаса Барбосы, который сказал, что одобрение российской вакцины приостановлено после проверки одной из фабрик.

Ранее исследование испанских учёных доказало, что против нового «дельта»-штамма коронавируса российская вакцина эффективнее AstraZeneca и Sinopharm. Опыты основывались на 309 образцах плазмы крови, которую взяли у людей, прошедших полный курс вакцинации разными препаратами. В университете испанской Кордовы были проведены лабораторные исследования «Спутника», которые показали большую эффективность российского препарата по сравнению с аналогами.