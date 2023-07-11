«Делаем выводы»: МИД России о согласии Турции принять Швецию в НАТО Захарова: Россия делает выводы из решения Турции принять Швецию в НАТО

Фото: nato.int

В Москве никогда не забывают о том, что Турция является членом НАТО, заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. По ее словам, в Кремле судят по делам и делают соответствующие выводы.

Турция — член НАТО. Мы никогда об этом не забывали. Судим по делам, делаем выводы, — сказала Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласна принять Швецию в состав военного блока. По его словам, соглашения удалось достичь в ходе переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По данным телеканала CNN Türk, парламент Турции может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до 21 июля. В случае положительного решения документ поступит на подпись Эрдогану.

Ранее ветеран ВМС Бразилии Робинсон Фариназо Казал высказал мнение, что присоединение Швеции к НАТО не будет иметь никакого практического значения. По его мнению, членство страны вряд ли повлияет на военные возможности Альянса. Казал считает, что НАТО скорее является символом и предметом гордости США, нежели действительно эффективным военным блоком.