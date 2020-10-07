Революция в Киргизии приведёт к новому пакту двух президентов

Правительственный кризис в Киргизии, частично разрешённый с назначением временного премьер-министра, создаёт серьёзную угрозу для действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Избранный в 2017 году, он за прошедшее время так и не сумел закрепить за собой единоличную власть по, казалось бы, стандартному для региона сценарию. К факторам риска для Жээнбекова добавляется и то, что на свободу вышел его предшественник на посту президента Алмазбек Атамбаев. Впрочем, специфика киргизской политики ведёт к тому, что кризис может стать затяжным: ни одна из сил не может полностью взять власть в свои руки, считают эксперты.

На фоне протестов в Киргизии по итогам прошедших недавно парламентских выборов глава правительства республики Кубатбек Боронов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жапаров. Это не единственная замена в киргизской верхушке — свой пост покинул и ведущий спикер парламента страны Дастанбек Джумабеков, которого заменил Мыктыбек Абдылдаев. Этому примеру последовал и ряд местных руководителей, включая столичного мэра.

Глава республики Соорнбай Жээнбеков, пришедший к власти в результате выборов в 2017 году, уже заявил о возможности пересмотра итогов голосования за парламентариев, которые и стали триггером протестных выступлений. Однако диалог с оппозицией — не единственная проблема главы государства. Из СИЗО был отпущен бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, у которого свои счёты с Жээнбековым, и — серьёзные рычаги влияния.

Ранее оба политика входили в один лагерь, однако, как отмечают аналитики, их личные качества привели к разладу. Победа Жээнбекова на выборах, вкупе с инициированными им «посадками» приближённых Атамбаева, не могли не вызвать раздражение у последнего. На руку бывшему президенту играл тот факт, что, обладая серьёзными финансовыми ресурсами, он продолжал контролировать значительную часть политической элиты республики. Жээнбеков в этих условиях инициировал арест предшественника — по обвинению в коррупции. Однако вспыхнувшие протесты привели к освобождению Атамбаева, который, в свою очередь, явно не утратил властных амбиций.

Несмотря на демонстрируемую Жээнбековым договороспособность, позиции его слабы. Как отметил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник НИУ ВШЭ Евгений Иванов, происходящее сейчас в Киргизии — это неподконтрольный президенту процесс, наглядно показывающий провал его политики и действий его команды.

EPA/ТАСС

Киргизская политика пришла к состоянию, которое для неё органично, — когда дело решают не правовые структуры и государственные институты, а кланы и личные взаимоотношения. Институционализированная модель, внедряемая Жээнбековым, так и не успела окрепнуть. Избирательное законодательство, подразумевающее присутствие самых различных сил, было сделано разумно, но на практике эта система не устоялась, и в итоге всё скатывается к пресловутой межклановой борьбе.

Евгений Иванов научный сотрудник НИУ ВШЭ научный сотрудник НИУ ВШЭ

Как подчёркивает аналитик, Атамбаев по-прежнему спонсор крупнейшего клана в стране. И в этих условиях кризис, подобный нынешнему, чреват самыми разными возможностями.

К их числу, впрочем, не относится сиюминутный переход руководства страной в одни руки. Вышедший на свободу Атамбаев активно включается включается в торг и передел власти, однако на его пути стоит всё та же клановая борьба. При этом, несмотря на частые упрощения, сводящие её к противостоянию Севера и Юга, на деле ситуация сложнее, отмечает Иванов. В масштабах страны это выражается в том, что фактически ни одна условная группировка неспособна удержать власть.

В некоторых Telegram-каналах, освещающих ситуацию в Киргизии, уже появились спекуляции на предмет того, что ситуация в стране может развиваться по казахстанскому сценарию, когда бывший лидер покинул пост в пользу преемника, оставив за собой роль «серого кардинала». Однако, по мнению собеседника NEWS.ru, в данном случае такой вариант невозможен: в первую очередь, ввиду личных счётов экс-президента и его преемника.

В Казахстане был управляемый трансфер власти, с передачей ограниченного набора полномочий преемнику, оставаясь в государственных институтах. Жээнбеков, ранее бывший в команде Атамбаева, как минимум дважды предал последнего. У президента сейчас слабые позиции, ему можно навязывать условия, — отмечает Иванов.

С учётом всех этих факторов ждать скорого разрешения кризиса в Киргизии не приходится. Скорее, будет обсуждаться некий пакт, соглашение разных сил, нащупывающих баланс в борьбе за власть. И лишь после создания условной коалиции ситуация стабилизируется — тогда уже кто-то будет предпринимать попытку взять первенство. Но в краткосрочной перспективе это вряд ли возможно, заключает эксперт.