Дату завершения пандемии коронавируса назвали СМИ

https://static.news.ru/photo/0fe3fe62-85c1-11ea-a011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ предполагают, что пандемия коронавируса завершиться не раньше, чем через полгода. Это подтвердил заведующий отделом Национального исследовательского центра по эпидемиологии и микробиологии Минздрава Александр Бутенко.

Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев, — цитирует мнение специалиста «Интерфакс».

Такая же ситуация может повториться и с коронавирусом. Но SARS-CoV-2 обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский эрудит Анатолий Вассерман заявил, что мир неминуемо изменится после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, Советский Союз может воскреснуть.