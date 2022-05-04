Компания Maersk закроет все офисы в России до конца года

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Датская судоходная компания, крупнейший в мире контейнерный оператор A.P. Moller-Maersk объявил о закрытии своих офисов в России, следует из релиза, опубликованного на сайте морского перевозчика. Там сказано, что офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге прекратят работу до конца года, а в других регионах страны — до конца лета этого года.

Мы сделали всё возможное, чтобы ответственно подойти к уходу из России. Ожидается, что наши офисы на Дальнем Востоке России, в Новороссийске и Калининграде будут закрыты в течение лета 2022 года. Офисы в Санкт-Петербурге и Москве будут работать до конца года, — говорится в релизе.

В марте компания Maersk временно прекратила приём заявок иностранных компаний на перевозки медицинских и гуманитарных грузов, а также продовольствия в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск. Также приостановили бронирование судов в направлении России морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming.

Ранее немецкая почтово-логистическая компания DHL объявила на своём сайте о прекращении импортных и транспортных перевозок в РФ и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Почтовые службы UPS и FedEx ранее также сообщили о приостановке доставки писем и посылок в Россию.