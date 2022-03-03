DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию

Немецкая почтово-логистическая компания DHL объявила на своём сайте о прекращении импортных и транспортных перевозок в РФ и Белоруссию на фоне обострения ситуации на Украине. Почтовые службы UPS и FedEx ранее также сообщили о приостановке доставки писем и посылок в Россию.

В связи с текущей геополитической ситуацией услуги DHL Express по доставке документов и грузов из/в Украину временно остановлены; доставка грузов и документов в Россию также временно остановлена до дальнейшего уведомления; услуги по доставке документов и грузов из/в Беларусь временно остановлены, — сообщается на сайте.

В Москве 2 марта не открылись магазины ретейлера re:Store, продающего гаджеты компании Apple. О приостановке работы нет никаких объявлений ни в магазинах, ни на сайте продавца.

В частности, несколько покупателей так и не дождались открытия магазина re:Store на Пречистенке, не работает магазин в ТЦ «Европейский». В то же время сотрудники торговой точки у станции метро «Преображенская» сообщили корреспондентам о скором поступлении в магазин новой техники.

Накануне Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в России.