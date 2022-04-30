Дата-центру «Яндекса» в Финляндии «потушили свет» Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электропитания

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Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяля в Финляндии отключили от электропитания 25 апреля, передаёт РБК. Представитель российской компании подтвердил изданию эту информацию, однако не назвал причину. Он отметил, что центр на текущий момент «работает на собственных дизельных генераторах».

Электроэнергию для «Яндекса» в Финляндии поставляет компания Nivos Energia Oy. В марте она обнародовала заявление генерального директора Марка Али на фоне событий вокруг Украины. В документе сказано, что поставщик продолжит сотрудничество с Yandex Oy в Финляндии, однако откажется от взаимодействия в случае санкций против «Яндекса».

В настоящее время энергетический сектор не подпадает под санкции Евросоюза (ЕС). Мы активно следим за санкциями и соблюдаем все применимые законы и правила, — говорилось в тексте заявления.

Против «Яндекса» санкции не введены, однако в середине марта рестрикции коснулись главного управляющего директора Yandex N.V. (головная компания группы) Тиграна Худавердяна.

При этом назывались две причины ограничений. В начале марта бывший глава «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она является «ключевым элементом в сокрытии информации». Кроме того, Худавердян посетил встречу президента РФ Владимира Путина с предпринимателями 24 февраля. Был сделан вывод, что он входит в окружение Путина и поддерживает его политику.

Ранее «Яндекс» приостановил часть инвестиций внутри России и за её пределами, однако компания продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в РФ, включая поисковые технологии, транспортные и стриминговые сервисы, а также облачные технологии. В «Яндексе» также заверили, что продолжат выполнять все обязательства перед партнёрами и сохранят анонсированные программы поддержки.