«Дали два часа на сборы»: журналиста Водо выдворяют из Литвы Журналист Водо сообщил, что в ближайшие часы его выдворят из Литвы

Фото: Личный архив Владимира Водо

Владимир Водо

Журналиста с гражданством РФ Владимира Водо в ближайшие часы выдворят из республики, об этом рассказал NEWS.ru сам репортер, которого Вильнюс ранее лишил вида на жительство. По словам россиянина, вечером 23 мая к нему домой пришли сотрудники погранохраны.

Почему надо было меня забирать на ночь глядя? Не могу понять. Говорят, что у них такой приказ. Дали два часа на сборы. Сейчас они стоят снаружи квартиры, ждут, — сообщил Владимир.

По словам Водо, пограничники намерены отвезти его в центр временного содержания иностранцев в городе Пабраде. После этого он будет переправлен к границе России в Калининградской области.

По сути, это тюрьма для иностранцев. Оттуда спустя какое-то время меня отвезут к границе России и выдворят. Предполагаю, что повезут к единственному КПП, который продолжает работать на литовско-российской границе. Он расположен на мосту королевы Луизы, возле города Советска Калининградской области, — добавил журналист.

Водо пояснил, что до сих пор ему удавалось оттягивать свою депортацию с помощью судебных процедур — он подавал апелляции на решение о высылке, но теперь все суды ему отказали. Часть пути через границу журналисту придется преодолеть пешком. С собой всем депортированным разрешено иметь не более €60.

В 2023 году департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство Водо. Власти заявили, что он представляет «угрозу безопасности» республики из-за своей журналистской деятельности. Сам россиянин называл решение Вильнюса нарушением конституции и европейского законодательства. Водо жил в стране с конца 1980-х. В Вильнюсе у него осталась 86-летняя больная мать.