Daily Mail: запасы оружия в Британии истощены после поставок ракет Украине

Поставки оружия, техники и ракет Storm Shadow Украине оставили Великобританию без необходимого запаса вооружений, сообщил Daily Mail стратегический аналитик Говард Уилдон. Он добавил, что это оружие могло бы понадобиться Лондону в случае начала глобального конфликта Запада с Россией.

Вся заслуга правительства Британии в его быстрой реакции и действиях, но печальный факт заключается в том, что после передачи Киеву неисчислимого количества ракет Storm Shadow, срок годности которых, вероятно, истек, страна мало что еще может предоставить, — сказал Уилдон.

Аналитик утверждает, что Британия не может позволить себе отправку истребителей на Украину, поскольку у Королевства недостаточно средств для собственной защиты и выполнения международных обязательств. По словам Уилдона, нехватка оружия связана с недофинансированием вооруженных сил.

В середине мая британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые анонсировали к поставке Киеву, уже были использованы на Украине. Также ранее власти Британии сообщали о планах обучить украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Приступить к подготовке летчиков ВСУ собирались летом.