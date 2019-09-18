37-летняя «крёстная дочь» президента России Владимира Путина Ксения Собчак исполнила экстравагантный танец на собственной свадьбе.
Телеведущая, которая была в окружении полуголых молодых людей, станцевала стриптиз под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня», пишет
Vladimir Putin's 'goddaughter' Ksenia Sobchak marries for the second time in a lavish Moscow ceremony— Daily Mail Online (@MailOnline)
https://t.co/i3kA1MiAvH September 17, 2019
Газета отмечает, что выступление Собчак смутило родителей её избранника, режиссёра Константина Богомолова. Юрий Богомолов и Ольга Ульянова покинули торжество, не став дожидаться свадебного торта.
Издание называет дочь Анатолия Собчака «крестницей» российского лидера, так как Путин присутствовал на крещении Ксении.
Как писал News.ru, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Она поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в туфлях для пол-денса на массивной платформе. После этого активисты Национал-консервативного движения пожаловались на представление в Генпрокуратуру. Собчак поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, призвав общественность не сходить с ума.