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Большинство жителей ЕС (от 53 до 85%) в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы сохранить нейтралитет. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Европейского совета.

Например, в Польше 45% населения хотели бы не занимать ничью сторону, а в Словакии 20% респондентов поддержали бы Россию. Такой статистикой обеспокоилась шведская Svenska Dagbladet. Издание отмечает, что это произошло...