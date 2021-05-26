Cтало известно, какие санкции ЕС может ввести против Белоруссии

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии могут затронуть основной экспортный товар страны — калийные удобрения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По их словам, европейские политики пока
«Беларуськалий» является крупнейшим мировым производителем калийных удобрений. ОАО «Белорусская калийная компания» была основана в 2013 году. За время своей работы поставки продукции были осуществлены почти в 140 стран мира.
С августа 2020 года в Белоруссии проходили массовые акции протеста против результатов прошедших выборов президента. Кроме вышедших на улицы граждан, бастовали сотрудники различных предприятий, среди которых были и рабочие «Беларуськалия». Тогда Минский областной суд признал забастовку на предприятии незаконной, а представителя стачкома даже задержали силовики.
Ранее директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что инцидент с самолётом Ryanair приведёт к вводу секторальных санкций против белорусской экономики.
По его словам, под ограничительные меры могут попасть военно-промышленный комплекс, поскольку истребитель МиГ-29 участвовал в принудительной посадке пассажирского лайнера, и белорусская калийная отрасль. Также санкции могут быть введены в отношении государственного долга, отметил эксперт.
23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в Минске после сообщений о бомбе на борту. Перед посадкой его сопровождал истребитель Миг-29 ВВС Белоруссии. Силовики республики арестовали оппозиционного блогера и журналиста Романа Протасевича, который летел этим рейсом.
Позже правоохранители выпустили видео с оппозиционером. На нём он рассказывает о сотрудничестве со следствием по делу о массовых беспорядках. В ответ на этот инцидент Евросоюз запретил авиакомпании «Белавиа» использовать свои аэропорты, а также рекомендовал европейским авиаперевозчикам избегать белорусского воздушного пространства.