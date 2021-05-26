Cтало известно, какие санкции ЕС может ввести против Белоруссии

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии могут затронуть основной экспортный товар страны — калийные удобрения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их словам, европейские политики пока не определились , какие секторы подпадут под санкции, но калийные удобрения могут войти в ограничительный список. Отмечается, что в чёрный список также может попасть авиакомпания «Белавиа».

«Беларуськалий» является крупнейшим мировым производителем калийных удобрений. ОАО «Белорусская калийная компания» была основана в 2013 году. За время своей работы поставки продукции были осуществлены почти в 140 стран мира.

С августа 2020 года в Белоруссии проходили массовые акции протеста против результатов прошедших выборов президента. Кроме вышедших на улицы граждан, бастовали сотрудники различных предприятий, среди которых были и рабочие «Беларуськалия». Тогда Минский областной суд признал забастовку на предприятии незаконной, а представителя стачкома даже задержали силовики.

Ранее директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что инцидент с самолётом Ryanair приведёт к вводу секторальных санкций против белорусской экономики.

По его словам, под ограничительные меры могут попасть военно-промышленный комплекс, поскольку истребитель МиГ-29 участвовал в принудительной посадке пассажирского лайнера, и белорусская калийная отрасль. Также санкции могут быть введены в отношении государственного долга, отметил эксперт.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в Минске после сообщений о бомбе на борту. Перед посадкой его сопровождал истребитель Миг-29 ВВС Белоруссии. Силовики республики арестовали оппозиционного блогера и журналиста Романа Протасевича, который летел этим рейсом.

Позже правоохранители выпустили видео с оппозиционером. На нём он рассказывает о сотрудничестве со следствием по делу о массовых беспорядках. В ответ на этот инцидент Евросоюз запретил авиакомпании «Белавиа» использовать свои аэропорты, а также рекомендовал европейским авиаперевозчикам избегать белорусского воздушного пространства.