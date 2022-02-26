CNN: SWIFT может быть отключён только для отдельных российских компаний
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:25, 26 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Агентство CNN сообщает, что в США и ЕС рассматривают вариант отключения от SWIFT не всей российской экономики, как отмечалось ранее, а только отдельных банков и компаний, находящихся под санкциями.
Официальные лица США и их коллеги из ЕС продолжают рассматривать разные варианты отключения от SWIFT, включая удаление из сети отдельных банков и организаций, а не всей российской экономики, — передаёт CNN.
Агентство Reuters cо ссылкой на собственные источники сообщает, что Россию могут отключить от SWIFT в течение нескольких дней. Источник сообщил, что отключение — «необходимая мера» в сложившихся обстоятельствах.
Ранее Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая oграничительные меры против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Сейчас готовится третий пакет. Он включает в себя возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT.