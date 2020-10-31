ЦИК Грузии: в парламент выходят пять партий и два блока

ЦИК Грузии после обработки 28,2% голосов с 1085 участков заявил, что в парламент страны проходит партия власти «Грузинская мечта», а также еще четыре партии и два блока.
Лидером является партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», набирающая 54,72%. На втором месте идёт блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция «Сила в единстве» с 23,61% голосов,
Выборы в целом прошли в спокойной обстановке, за исключением единичных случаев. Избиратели смогли исполнить свое конституционное право и сделали свой выбор, — заявила глава ЦИК Тамара Жвания.
Кроме «Грузинской мечты» и «Единого национального движения» в парламент также проходят партия «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели».
Заместитель главы МВД Грузии Нино Цациашвили сообщила, что на основании обращений СМИ и наблюдательских организаций министерство возбудило шесть уголовных дел в связи с нарушениями.