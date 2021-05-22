«Чёрт возьми»: в США испугались ролика о российской армии

Американский сенатор-республиканец Тед Круз обеспокоился будущим армии США, сравнив её с Вооружёнными силами России, передаёт РИА Новости.
На своей странице в Twitter он прокомментировал ролик, опубликованный в TikTok. В первой его части показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в Соединённых Штатах мультфильм, агитирующий к службе в войсках. Главное действующее лицо — девушка, вступившая в ряды американской армии. Она выросла в однополой семье и «с детства боролась за равенство».
Чёрт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия не самая лучшая идея, — написал испуганный Круз.
Ранее стало известно, что КНР испытывает «чудовищную» вращающуюся пушку Гатлинга, состоящую из 20 стволов, что практически в два раза больше, чем у мощнейшей системы ближнего боя, состоящей на вооружении армии страны. В США испугались этого оружия. Отмечается, что снимки, опубликованные в китайском сегменте Интернета, свидетельствуют о том, что тесты новой пушки прошли в январе, марте и апреле. Данное орудие станет компонентом морской системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Издание затруднилось назвать калибр оружия, но предполагает, что он может равняться 30 миллиметрам при скорострельности около 11 тысяч выстрелов в минуту.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram