«Чёрт возьми»: в США испугались ролика о российской армии

На своей странице в Twitter он прокомментировал ролик, опубликованный в TikTok. В первой его части показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в Соединённых Штатах мультфильм, агитирующий к службе в войсках. Главное действующее лицо — девушка, вступившая в ряды американской армии. Она выросла в однополой семье и «с детства боролась за равенство».

Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM