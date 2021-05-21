В США испугались чудовищной пушки из Китая

https://static.news.ru/photo/64e9a406-bac3-11eb-ad92-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ye/XinHua/Global Look Press

КНР испытывает «чудовищную» вращающуюся пушку Гатлинга, состоящую из 20 стволов, что практически в два раза больше, чем у мощнейшей системы ближнего боя, состоящей на вооружении армии страны, пишет The Drive.

В США испугались этого оружия. Отмечается, что снимки, опубликованные в китайском сегменте Интернета, свидетельствуют о том, что тесты новой пушки прошли в январе, марте и апреле. Данное орудие станет компонентом морской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Издание затруднилось назвать калибр оружия, но предполагает, что он может равняться 30 миллиметрам при скорострельности около 11 тысяч выстрелов в минуту.

Скриншот weibo

Ранее сообщалось, что гиперзвуковая сверхсекретная российская ракета «Острота» испугала читателей британского издания Daily Mail. В опубликованной журналистами статье говорится о разработке в России нового оружия, пригодного для прорыва любой современной системы противоракетной обороны. Авторы отметили, что с появлением ракеты Москва укрепит свои позиции в сфере высокотехнологичных систем такого типа. Удар «Остроты», говорится в статье, невозможно отразить никакими средствами.

Читатели ужаснулись опубликованной информации. Один из них написал, что в случае если Россия и Китай объединят силы, то Западу «конец». Другой юзер подчеркнул, что РФ окружена силами НАТО, поэтому наращивание военного потенциала вполне оправданно. Солидарный с ним пользователь сказал, что у Москвы есть право защищаться.