Жители Великобритании испугались сверхсекретной российской ракеты

https://static.news.ru/photo/39698ca8-ba44-11eb-afb4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гиперзвуковая сверхсекретная российская ракета «Острота» испугала читателей британского издания Daily Mail. В опубликованной журналистами статье говорится о разработке в России нового оружия, пригодного для прорыва любой современной системы противоракетной обороны.

Авторы отметили, что с появлением ракеты Москва укрепит свои позиции в сфере высокотехнологичных систем такого типа. Удар «Остроты», говорится в статье, невозможно отразить никакими средствами.

Читатели ужаснулись опубликованной информации. Один из них написал, что в случае если Россия и Китай объединят силы, то Западу «конец». Другой юзер подчеркнул, что РФ окружена силами НАТО, поэтому наращивание военного потенциала вполне оправданно. Солидарный с ним пользователь сказал, что у Москвы есть право защищаться.

Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией, — заявил пользователь.

Ранее пользователь социальной сети Twitter под ником PadresSeleh обнародовал на своей странице видеозапись рекламных роликов российских Вооружённых сил и армии США. Американцы ужаснулись увиденным.

В ролике сначала демонстрируются кадры подготовки российских бойцов. Они отжимаются, стреляют, прыгают с парашюта и не только. Затем в наполовину анимированном виде зрителю демонстрируют рекламу американской армии. Главная героиня видео — воспитанная в однополой семье капрал, которая всегда боролась за равенство и пошла в войска после старшей школы.