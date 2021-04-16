Чуть не упал в обморок: принцу Чарльзу стало плохо на похоронах отца

https://static.news.ru/photo/de003440-9f93-11eb-b4be-96000091f725_660.jpg Принц Чарльз Фото: Pool/Global Look Press

Принцу Чарльзу стало плохо во время церемонии похорон с почившим отцом, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом. Мужчина даже чуть не упал в обморок, пишет Express.

Журналистам издания удалось снять монаршую особу в то время, как он вёл автомобиль. На снимке принц Чарльз выглядел подавленным и, казалось, готов был вот-вот расплакаться. Очевидцы утверждают, что потеря отца настолько сильно ударила по принцу, что тот чуть не упал в обморок. Впрочем, многие отнеслись к этому с пониманием — потеря близкого человека может подкосить здоровье кого угодно.

Помимо него журналистам удалось заснять автомобиль принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, которые приехали на церемонию в автомобиле с водителем. Лица герцогов Кембриджских скрывали чёрные маски. Сотрудники издания отметили наряд герцогини — чёрное платье с колье и серьгами из жемчуга. В таком комплекте она появлялась на годовщине свадьбы почившего принца и его супруги, королевы Елизаветы II.

Стоит заметить, что к паре было приковано особое внимание публики. Дело в том, что после смерти королевы именно принц Уильям станет новым монархом. Правда, судя по всему, в день похорон принца Филиппа герцога Кембриджского не волновали все эти процедуры.

Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.

Как писал NEWS.ru, незадолго до смерти у принца Филиппа произошёл эмоциональный разговор со старшим сыном, принцем Чарльзом. Он попросил позаботиться о Елизавете II. Диалог отца и сына состоялся в лондонской больнице, где проходил лечение принц.