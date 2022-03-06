Член делегации Украины: Киев не собирается бороться за вступление в НАТО

Участник украинской делегации на переговорах Украины и России, председатель правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в НАТО не готовы обсуждать вступление Украины в Альянс в течение 5–10 лет, а Киев не намерен бороться за заявку на вступление в него, сообщило РИА Новости со ссылкой на интервью члена делегации американскому телеканалу Fox News.

От стран НАТО мы получаем сейчас ответ, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО в ближайшие 5–10 лет. Это даже не на повестке. Мы не стали бы обязательно бороться за заявку в НАТО, мы бы боролись за результат, а не процесс, — сказал Арахамия.

Ранее политический обозреватель Росс Даутат высказал своё мнение касательно вступления Украины в НАТО в материале для газеты The New York Times. Он считает, что США следует на несколько десятков лет отложить идею принятия Украины в НАТО. Он подчеркнул, что Украина разобщена и экономически слаба, а более того — она никогда не была готова стать частью западного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько дней после начала военной спецоперации ВС РФ на Украине призвал Евросоюз принять решение о членстве его страны в сообществе. По его словам, нынешняя ситуация является самым подходящим моментом для этого. Украинский лидер добавил, что его страна «с оружием в руках борется » за свободу и европейское будущее.