Число жертв землетрясений в Турции вновь возросло Число жертв землетрясений в Турции превысило 18 тысяч

Фото: Anne Pollmann/dpa/Global Look Press

Помощники в центре Антакьи ищут людей в развалинах

Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений достигло 18 342, сообщает правительственное правление по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, ранения получили 74 242 человека. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

На данный момент число жертв — 18 342, раненых — 74 242, — говорится в сообщении управления.

Ранее сообщалось, что спасатели в Адыямане нашли тело уроженки Нижневартовска. Женщина находилась под обломками здания, которое обвалилось в результате землетрясения. Погибшая проживала в Турции вместе с мужем и дочерью. Их удалось спасти, на данный момент папа с ребенком находятся в больнице. На поиски россиянки у спасателей ушло три дня.

Кроме того, в Хатаи спасатели достали из-под обломков двухлетнего мальчика после того, как он провел там 78 часов.