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Число заразившихся коронавирусом в Перу превысило миллион человек

05:37, 23 декабря 2020 18
Фото: Cesar Lanfranco/Global Look Press

Минздрав Перу заявил о регистрации 3604 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, таким образом, общее число заболевших преодолело планку в 1 млн человек.

Перу живёт в условиях режима ЧП и жёсткого локдауна с середины марта. В стране сейчас действует комендантский час. До октября Перу также прервала любое пассажирское авиасообщение с другими странами мира, сообщает ТАСС.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 1 000 153, — говорится в сообщении перуанского Минздрава.

С октября власти Перу открыли авиасообщение с соседними странами в рамках четырёхчасовых полётов, а с ноября разрешили восьмичасовые пассажирские полёты. На фоне объявления о миллионе заболевших власти вновь напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности и призвали делать покупки на Рождество по Интернету, не посещая магазины.

Как сообщал NEWS.ru, бразильские учёные ранее обнаружили новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро, однако пока не имеют данных о его повышенной опасности. Отмечается, что в этой южноамериканской стране циркулирует вирус-мутант, который является родственником нового варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

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