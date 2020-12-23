Число заразившихся коронавирусом в Перу превысило миллион человек

https://static.news.ru/photo/45306d54-44c9-11eb-9793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cesar Lanfranco/Global Look Press

Минздрав Перу заявил о регистрации 3604 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, таким образом, общее число заболевших преодолело планку в 1 млн человек.

Перу живёт в условиях режима ЧП и жёсткого локдауна с середины марта. В стране сейчас действует комендантский час. До октября Перу также прервала любое пассажирское авиасообщение с другими странами мира, сообщает ТАСС.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 1 000 153, — говорится в сообщении перуанского Минздрава.

С октября власти Перу открыли авиасообщение с соседними странами в рамках четырёхчасовых полётов, а с ноября разрешили восьмичасовые пассажирские полёты. На фоне объявления о миллионе заболевших власти вновь напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности и призвали делать покупки на Рождество по Интернету, не посещая магазины.

Как сообщал NEWS.ru, бразильские учёные ранее обнаружили новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро, однако пока не имеют данных о его повышенной опасности. Отмечается, что в этой южноамериканской стране циркулирует вирус-мутант, который является родственником нового варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании.