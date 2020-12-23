Число заразившихся коронавирусом в Перу превысило миллион человек

Минздрав Перу заявил о регистрации 3604 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, таким образом, общее число заболевших преодолело планку в 1 млн человек.
Перу живёт в условиях режима ЧП и жёсткого локдауна с середины марта. В стране сейчас действует комендантский час. До октября Перу также прервала любое пассажирское авиасообщение с другими странами мира,
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 1 000 153, — говорится в сообщении перуанского Минздрава.
С октября власти Перу открыли авиасообщение с соседними странами в рамках четырёхчасовых полётов, а с ноября разрешили восьмичасовые пассажирские полёты. На фоне объявления о миллионе заболевших власти вновь напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности и призвали делать покупки на Рождество по Интернету, не посещая магазины.
Как сообщал NEWS.ru, бразильские учёные ранее обнаружили новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро, однако пока не имеют данных о его повышенной опасности. Отмечается, что в этой южноамериканской стране циркулирует вирус-мутант, который является родственником нового варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании.