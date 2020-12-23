Новый штамм коронавируса обнаружен в Бразилии

Бразильские учёные обнаружили новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро, однако пока не имеют данных о его повышенной опасности, сообщили местные СМИ.
Руководитель научной группы лаборатории биоинформатики Национальной лаборатории научных вычислений Ана Тереза Вашконселуш рассказала газете Globo, что новый штамм коронавируса уже активно циркулирует по штату,
У нас нет подтверждения тому, что эта мутация представляет повышенную опасность, — заметила она, напомнив жителям Рио о необходимости соблюдения мер безопасности и социальной дистанции.
Издание уточняет, что речь идёт о мутации коронавируса, которая известна как B.1.1.28. Учёным уже удалось выяснить, что от базовой версии коронавируса новый штамм отличается мутацией 38 из 180 геномов. Новый бразильский штамм при этом — родственник того, который был обнаружен в Британии. В нём так же есть мутация E484K в S-белке, сообщили учёные.
Как сообщал NEWS.ru, британские учёные в декабре признались, что в стране уже несколько месяцев распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «материнской» версии на 70% и может быть менее восприимчивым к вакцинам.
По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, ЕС прекращает полёты туда с 1 января.