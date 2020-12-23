Новый штамм коронавируса обнаружен в Бразилии

https://static.news.ru/photo/98ce86ec-44bc-11eb-b279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leandro Ferreira/Global Look Press

Бразильские учёные обнаружили новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро, однако пока не имеют данных о его повышенной опасности, сообщили местные СМИ.

Руководитель научной группы лаборатории биоинформатики Национальной лаборатории научных вычислений Ана Тереза Вашконселуш рассказала газете Globo, что новый штамм коронавируса уже активно циркулирует по штату, сообщает ТАСС.

У нас нет подтверждения тому, что эта мутация представляет повышенную опасность, — заметила она, напомнив жителям Рио о необходимости соблюдения мер безопасности и социальной дистанции.

Издание уточняет, что речь идёт о мутации коронавируса, которая известна как B.1.1.28. Учёным уже удалось выяснить, что от базовой версии коронавируса новый штамм отличается мутацией 38 из 180 геномов. Новый бразильский штамм при этом — родственник того, который был обнаружен в Британии. В нём так же есть мутация E484K в S-белке, сообщили учёные.

Как сообщал NEWS.ru, британские учёные в декабре признались, что в стране уже несколько месяцев распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «материнской» версии на 70% и может быть менее восприимчивым к вакцинам.

По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, ЕС прекращает полёты туда с 1 января.