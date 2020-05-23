Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 83 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/8ad7f4a6-9d7d-11ea-bf57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Xinhua/Global Look Press

Прирост заболевших коронавирусом за последние сутки в Канаде составил 1141 случай. Число заболевших с начала пандемии превысило 88,6 тыс. человек.

Умерли за сутки 105 человек, всего от коронавируса скончались 6355 больных. Самое большое число заражённых выявлено в провинции Квебек, там оно составило 46 838 человек, и Онтарио — 25 040 человек, сообщает канадский Минздрав.

По данным ВОЗ, в мире заразились более 5,2 млн человек, умерли более 338 тысяч больных, выздоровели более 2 млн пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Канады сообщил, что число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 76 193. Днём ранее число заболевших составляло 74 993 человека.