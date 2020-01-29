https://static.news.ru/photo/76d93812-4273-11ea-9bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заражённых коронавирусом нового типа в Австралии увеличилось до шести человек, рассказал главврач штата Виктория Брэд Саттон.

До этого сообщалось о пяти пациентах с симптомами 2019-nCoV: четыре в штате Новый Южный Уэльс и ещё один — в штате Виктория, передаёт телеканал ABC.

У нас появился второй случай заражения коронавирусом в штате Виктория. Это 60-летний житель штата, который почувствовал себя плохо 23 января. Он обратился к терапевту и был направлен на обследование в медцентр, — добавил медик.

Количество заражённых коронавирусом нового типа превысило шесть тысяч человек по всему миру. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая и информационных ведомств других стран, восемь граждан заболели в Тайване, 14 — в Таиланде, восемь — в Гонконге. В КНР зарегистрировано 5974 случая заражения. С момента обнаружения 2019-nCoV умерли 132 жителя.

Председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров высказал свою версию происхождения коронавируса нового типа в Китае.

По мнению специалиста, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.