Число заболевших коронавирусом в Индии превысило 78 тысяч человек

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что в стране могут пересмотреть расход и потребление водных ресурсов из-за нехватки воды в бассейнах некоторых рек.

По информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку, — привели пресс-службу...