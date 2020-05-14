Число заболевших коронавирусом в Индии превысило 78 тысяч человек

В Индии за минувшие сутки было выявлено 3 722 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло отметки в 78 003 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.
Количество летальных исходов за весь период эпидемии составил 2 549 человека — 134 случая за последние сутки, 49 219 человек находятся на лечении, 26 235 выздоровели.
Самое большое число заболевших зафиксировано в штатах Махараштра (25 922 случая), Гуджарат (9 267 случая) и Тамилнад (9 227 случая).
Как ранее писал NEWS.ru, россияне, которые из-за эпидемии коронавируса не могут покинуть Индию, не получают помощь. Об этом рассказала одна из ожидающих вывозного рейса Мария Моисеева.
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