Застрявшие в Индии россияне попросили родину о помощи

https://static.news.ru/photo/9e14f100-8ee5-11ea-98b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне, которые из-за эпидемии коронавируса не могут покинуть Индию, не получают помощь. Об этом рассказала одна из ожидающих вывозного рейса Мария Моисеева.

По её словам, в МИД РФ не сообщают, когда можно будет вернуться на родину. Людям сообщили, что вывозного рейса из Индии нет, так как слишком мало россиян изъявили желание вернуться домой. Однако, заверила она, таких не меньше сотни.

При этом индийская сторона перестала продлевать визы приезжим.

Сейчас всем дают разрешение на выезд до 17 мая вместо продления визы. Но можно за тысячу рупий продлить до 30 июня. Аннулировали все визы, даже если они были на год и больше, — пожаловалась Моисеева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что большинство не может получить обещанные выплаты, которые «почти выбивать надо». Однако у людей заканчиваются деньги на жильё и пропитание.

3 мая, как писал NEWS.ru, правозащитники обратились к вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой с просьбой помочь россиянам вернуться домой из Индии. По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, оттуда не могут вылететь более 700 человек.

Предыдущий вывозной рейс из Индии прибыл в Санкт-Петербург 2 мая.