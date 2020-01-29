https://static.news.ru/photo/0edb0e7a-4273-11ea-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Global Look Press

Количество заражённых коронавирусом нового типа превысило шесть тысяч человек по всему миру.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая и информационных ведомств других стран, восемь человек заболели в Тайване, 14 — в Таиланде, восемь — в Гонконге. В КНР зарегистрировано 5974 случая заражения, передаёт South China Morning Post.

С момента обнаружения 2019-nCoV умерли 132 человек, из них 26 — за минувшие сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что число заболевших новой коронавирусной инфекцией будет расти ещё около двух недель. В то же время россиянам нужно быть готовыми к тому, что вирус придёт и в нашу страну.