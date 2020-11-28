Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 62 миллиона

https://static.news.ru/photo/10347bf0-31e0-11eb-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petty Officer 3rd Class Jacob L/Keystone Press Agency

Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире с момента начала пандемии превысило 62 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, составляющего статистику на основе официальных данных, сообщений СМИ и открытых источников.

Так, по информации университета, к 29 ноября 2020 года число зарегистрированных случаев заражения достигло 62 094 127, число жертв заболевания — 1 449 709. При этом в США подтверждено 13 233 022 случая заражения, зарегистрировано 266 009 смертей.

На втором месте по числу заражений находится Индия, там за время пандемии диагноз поставили 9 351 109 людям, умерли 136 200 пациентов. Третью строчку занимает Бразилия: 6 238 350 случаев заражения, 171 974 смерти. Россия, согласно статистике университета, находится на пятом месте с 2 223 500 заражёнными за всё время пандемии и 38 676 зарегистрированными летальными исходами.

28 ноября за сутки в США было зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом, впервые с начала пандемии число новых пациентов превысило 200 тысяч человек. В тот же день заболевших коронавирусом в мире зарегистрировали 747 тыс., что стало новым рекордом по приросту суточной заболеваемости. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Предыдущий рекорд заболеваемости был установлен 14 ноября (тогда прирост составил 668 953), а смертности — 17 апреля. В тот день от коронавируса погибли 12 432, писал NEWS.ru.