Число погибших на футбольном матче в Индонезии достигло 174 человек

Фото: SANDI SADEWA/EPA/TASS

Беспорядки после футбольного матча в Маланге в Индонезии

Не менее 174 человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая». Как сообщает ABC Australia, в списке пострадавших значатся более 300 человек. Катастрофа произошла по причине того, что раздосадованные поражением болельщики «Арема» (матч закончился в пользу «Персебая» со счетом 3:2) начали забрасывать игроков и официальных лиц, присутствовавших на матче, бутылками и другими предметами.

После этого разъяренная толпа хлынула на поле. В ответ на это силовики применили слезоточивый газ, что привело к огромной давке. Присутствовавших на стадионе фанатов охватила паника. Пытаясь спастись от озлобленной толпы, некоторые болельщики были растоптаны и раздавлены. Многие из них задохнулись от столпотворения и давки.

По словам главы местной полиции Нико Афинты, более 300 человек были госпитализированы. Некоторые из них скончались по дороге в медучреждения. Среди погибших значатся двое полицейских, а также пятилетний ребенок. У некоторых пострадавших зафиксировали черепно-мозговые травмы.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как на поле ринулась толпа одичавших зрителей. Спустя некоторое время на поле выступили полицейские со щитами и дубинками. Они начали избивать болельщиков в попытке разогнать толпу.

Индонезийский президент Джоко Видодо заявил, что местные власти должны тщательно проверять безопасность на футбольных матчах. Глава республики выразил надежду, что это событие станет «последней футбольной трагедией в стране».

Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Республики Индонезия Мохаммад Махфуд заявил, что стадион был переполнен. По его словам, всего было продано 42 тысячи билетов на матч, при том, что в общей сложности стадион может вместить 38 тысяч человек.

Губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса сообщил, что семьям пострадавших и погибших окажут финансовую помощь.

28 мая на стадионе Stade de France в Париже состоялся финал Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Начало матча было отложено на 37 минут по причине беспорядков, случившихся возле стадиона. По имеющимся данным, болельщики прорывались через охрану в попытке попасть на трибуны. Полиции пришлось применить против них слезоточивый газ. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в беспорядках виноваты болельщики английской команды.