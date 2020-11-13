Численность войск США в Ираке составляет около трёх тысяч

https://static.news.ru/photo/ab49704c-2726-11eb-bdc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Army Maj. Vonnie Wright/defense.gov

Численность американских войск в Ираке в составе международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) составляет около трёх тысяч военнослужащих, сообщил представитель коалиции Уэйн Маротто.

По его словам, передислокация войск коалиции связана с передачей ряда баз иракской стороне после успеха, достигнутого силами безопасности Ирака в сотрудничестве с силами коалиции.

Маротто также отметил, что задачей международной коалиции является оказание поддержки иракским войскам в «преследовании остатков ИГ», передаёт агентство INA.

Как писал NEWS.ru, увольнение главы Министерства обороны США Марка Эспера может быть связано с планами Дональда Трампа провести военную операцию против Ирана в последние дни своего нахождения на посту президента.

Парламент Ирака 5 января поддержал большинством голосов вывод зарубежных войск с территории страны, а также выступил за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Данные меры стали ответом на проведённую Соединёнными Штатами в районе международного аэропорта Багдада операцию, по итогам которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Американские власти считают их причастными к организации нападения на посольство страны в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанёс удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

Позднее международная коалиция передала иракским военным некоторые объекты, где до этого дислоцировались военнослужащие США, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.