Китай потребовал расследовать взрывы на «Северных потоках» в СБ ООН Китай поддержал резолюцию России о проведении расследования взрывов на «Северных потоках» в СБ ООН

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Чжан Цзюнь

Китай официально поддержал подготовленную для Совбеза ООН резолюцию России о создании специальной комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил журналистам постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он считает, что требование провести независимое расследование легитимно, передает РИА Новости.

Китай поддерживает обсуждение этой темы в Совете Безопасности, а также осуществление соответствующих действий для того, чтобы гарантировать наличие четкой картины о том, что произошло, и привлечения тех, кто это сделал, к ответственности, — сказал постпред Китая.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва будет добиваться проведения в ближайшие дни голосования в Совете Безопасности организации по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на «трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, Соединенные Штаты никогда не возьмут на себя ответственность за подрыв «Северного потока». Однако, по его словам, о том, что же там произошло на самом деле, знают люди из трубопроводного бизнеса. До этого журналист опубликовал расследование, в котором доказал причастность США к подрыву газопровода.