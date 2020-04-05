Четыре случая заражения коронавирусом выявили в ЛНР

Четыре случая инфицирования коронавирусом зарегистрировали в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР), сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
Если мы до этого говорили о профилактике проникновения инфекции на территорию ЛНР, сегодня мы должны говорить о противодействии распространению инфекции и о лечении тех больных, которые сегодня выявлены, — цитирует Пащенко «Луганский информационный центр».
Известно, что один случай был зафиксирован в Славяносербском районе, остальные в Антраците и Красном Луче. Все находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.
Как ранее писал NEWS.ru, второй случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
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