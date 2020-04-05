Четыре случая заражения коронавирусом выявили в ЛНР

https://static.news.ru/photo/8307227e-7721-11ea-bbd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Четыре случая инфицирования коронавирусом зарегистрировали в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР), сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Если мы до этого говорили о профилактике проникновения инфекции на территорию ЛНР, сегодня мы должны говорить о противодействии распространению инфекции и о лечении тех больных, которые сегодня выявлены, — цитирует Пащенко «Луганский информационный центр».

Известно, что один случай был зафиксирован в Славяносербском районе, остальные в Антраците и Красном Луче. Все находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Как ранее писал NEWS.ru, второй случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.