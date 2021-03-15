Четыре корабля НАТО вошли в акваторию Грузии

https://static.news.ru/photo/80170a5a-615d-11e9-829a-fa163e074e61_660.jpg Фото: navy. mil/Global Look Press

Постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырёх кораблей вошло в территориальные воды Грузии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Береговая охрана пограничной полиции Министерства внутренних дел принимает в территориальных водах Грузии второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2). В состав подразделения входят: флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Отряд возглавляет контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия, — говорится в сообщении МВД Грузии.

Корабли прибыли для «повышения оперативной совместимости» между ВМС Грузии и странами — членами и партнёрами Североатлантического альянса. Кроме того, регулярные визиты подразделений НАТО способствуют укреплению безопасности в Чёрном море.

Визит подразделения в Грузию проходит в полном соответствии с рекомендациями Национального центра по контролю заболеваний, — отметили в ведомстве.

Корабли Альянса пробудут в регионе до 12 марта.

Как сообщал NEWS.ru, противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла в порт Одессы 10 марта. Это первый заход военных судов Альянса в Одессу в 2021 году. Отмечается, что командиры кораблей провели протокольные встречи с представителями командования украинских ВМС.