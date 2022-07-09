Неизвестный устроил поножовщину в шанхайской больнице Reuters: неизвестный ранил четверых посетителей больницы в Шанхае

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четыре человека получили ножевые ранения в одной из больниц Шанхая, расположенной в городском уезде Жуйцзинь. По данным Reuters, нападавший удерживал в заложниках толпу пациентов на седьмом этаже здания. Полицейские были вынуждены открыть огонь после того, как мужчина пригрозил зарезать одного из заложников. В агентстве уточнили, что жизни раненых ничто не угрожает.

Это шокирует и приводит в отчаяние. Что случилось с этим обществом? — задала риторический вопрос одна из местных жительниц, приехавшая в больницу на обследование.

3 июня в польском городе Нацпольске произошло убийство двух украинок. Нападавшими оказались двое мужчин. Неизвестные проникли в квартиру, которую снимали две девушки, а после атаковали их ножом. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, однако их машина съехала в кювет. Позже сотрудники полиции поймали одного из нападавших, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Второго подозреваемого обнаружили с помощью служебных собак. Им оказался 27-летний украинец.

Ранее в подмосковном городе Дзержинске 46-летний гражданин Турции Сав Джемал в ходе конфликта нанес семь ударов ножом в грудь 37-летнему Сергею Корнилаеву. В драку быстро вмешались прохожие, но спасти пострадавшего не удалось. Позже он скончался в больнице от потери крови.