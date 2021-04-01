Четыре человека погибли в результате аварии поезда на Тайване

https://static.news.ru/photo/c1f02e0a-9362-11eb-bc0d-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: cna.com.tw

В результате аварии пассажирского поезда на Тайване погибли 4 человека. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По последним данным, на месте происшествия были обнаружены четыре человека без признаков жизни, — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Инцидент произошёл в девять часов по местному времени (четыре часа утра по Москве) в туннеле «Дациншуй» на отрезке железной дороги в уезде Хуалянь. С рельсов сошли два вагона восьмивагонного поезда, рассчитанного, в общей сложности, на 350 пассажиров. В настоящий момент многие пассажиры заблокированы в повреждённых вагонах.

По данным агентства «Чжунгосиньвэнь», госпитализированы 23 человека с различными травмами.

По информации агентства, внутри тоннеля поезд столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней, что и привело к аварии

Ранее NEWS.ru писал, что в Египте жертвами столкновения двух пассажирских поездов стали 32 человека. Ещё 66 получили ранения.