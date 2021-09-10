Черногория ужесточила требования для въезда в страну

Власти Черногории ужесточили требования к въезду в страну — так, с 14 сентября посетить это государство смогут только те, кто завершил полный курс вакцинации. Теперь только одной дозы прививки для этого будет недостаточно, уточнила глава национального Минздрава Елена Боровинич-Бойович.

При этом с момента второй прививки должно пройти 14 дней. Такие правила касаются не только иностранцев, но и самих граждан страны. Тем не менее въехать можно при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста, сданного не позже чем за 72 часа до посещения страны, и справки о наличии антител, выданной не раньше чем через 14 дней после выздоровления.

Власти решили поменять правила, учитывая «ожидаемое изменение эпидемиологической картины в Черногории». По словам министра, правительство рассматривало различные сценарии, вплоть до введения комендантского часа на всей территории, но «решило отдать приоритет иммунизации».

С 11 по 24 сентября в Черногории также начнут действовать ограничения в общепите и сфере услуг. К примеру, при проведении массовых мероприятий число участников не должно превышать 100 человек и при этом у них всех должны быть справки либо о том, что они завершили курс вакцинации, либо о перенесённых антителах, либо же отрицательный результат ПЦР-теста. Также в кафе и ресторанах запретят играть живую музыку.

Ранее турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда в страну. Въезд усложнили для туристов, привитых однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт». На данный момент такие вакцины не признаются.