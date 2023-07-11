Чей же друг Эрдоган — России, Украины или НАТО Турция обещала одобрить прием Швеции в НАТО. О чем говорит очередной «ход конем»?

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Реджеп Тайип Эрдоган

После объявления итогов второго тура президентских выборов в Турции многие наблюдатели обратили внимание на тот факт, что, несмотря на небольшое преимущество Эрдогана над его соперником, в городах не случилось турецкого протестного Майдана, а западные лидеры практически без задержки признали итоги голосования. Сразу возникли предположения, что «султану» еще придется заплатить за такую нейтральную западную позицию.

Большой друг Украины

Многовекторность Реджепа Тайипа Эрдогана давно стала данностью евразийской геополитики. Особенно в условиях обострения в Турции экономического кризиса, который стимулирует усилия президента по работе на всех фронтах. В частности, он сам недавно напомнил, что строительство «Росатомом» АЭС «Аккую» уже создало в провинции Гульнар на Средиземноморском побережье более 20 тысяч рабочих мест, оживило местный бизнес. Известно, какую прибыль Турция получает и от «черноморской зерновой инициативы». Экономическая взаимозависимость России и Турции очевидна.

Но в то же время Эрдоган предпринял в последнее время немало шагов, призванных показать его равноудаленность от Москвы. Некоторые из них, такие как отправка на Украину отдохнувших боевиков и поддержка вступления Незалежной в НАТО, объявление о начале строительства завода по производству беспилотников (и это в условиях ракетных ударов), носили откровенно демонстративный характер.

Утверждают, что и российские системы ПРО С-400, которые Турция при Эрдогане приобрела несколько лет назад и которые вызвали гнев натовского руководства, так и не поставлены до сих пор на полноценное боевое дежурство. Более того, может быть, Эрдоган и решился бы отказаться от них. Но это вызвало бы напряжение в его отношениях с националистическими силами, которые увидели бы в таком решении ущемление суверенитета и достоинства страны. Тем не менее в условиях подготовки «судьбоносного» саммита НАТО такие демарши позволили упрочить ему торг с коллективным Западом.

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Сожженные Кораны не смутили

Ясно, что Турция — натовская страна, действующая в рамках коллективной блоковой позиции. Но в то же время сознающая значение для Альянса ее географического положения, а потому позволяющая себе время от времени некоторые коммерчески выгодные вольности. Правда, накануне нынешнего натовского саммита торг вокруг вступления Швеции достиг высшей ноты, но Эрдогана в реальности возмутили не сожженные публично в этой стране священные книги, а сохраняющиеся уже 50 лет барьеры на пути его страны в ЕС.

Попытка связать турецкое одобрение приема Швеции в НАТО и прогресс на пути Турции в ЕС выглядела красиво, но оказалась недолговечной. Генсек НАТО отверг прямую взаимосвязь этих двух процессов. Турция обещала, что ее парламент осенью одобрит шведскую заявку на присоединение к Альянсу, а взамен получила заверения в таможенных послаблениях. Все сохранили лицо.

Приедет ли в Турцию Владимир Путин

Но Эрдоган есть Эрдоган. Усиленная демонстрация солидарности с НАТО не помешала ему заявить о возможном августовском визите в страну российского президента. Кремль не подтвердил достижение такой твердой договоренности. Но кто сказал, что торговаться умеют только турки? Конечно, Москва ждет серьезных встречных жестов. И недаром информационное пространство вновь полнится инсайдами о прилете в Стамбул Романа Абрамовича, который якобы только что посетил солидные ведомства в Москве.

Эрдогану важно и газовый хаб довести до максимальных масштабов, и АЭС, под ключ построенную, в кредит, получить. Что касается зерновой сделки, то оправдать можно как ее продление (помощь беднейшим странам, сохранение контактов всех заинтересованных сторон), так и формальный отказ от нее. На Украине падение урожая, а в Мексике, наоборот, рост производства кукурузы, украинское зерно удобно вывозить через Румынию, цены на продовольствие снизились и так далее.

Словом, после активного натовского месяца Турции надо выравнивать свои отношения и с Россией. Повторение кризиса 2015 года после нашего сбитого самолета никому не нужно.