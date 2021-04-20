Чехия готовит новую высылку российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/53737fa8-a20e-11eb-a96d-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

МИД Чехии 21 апреля объявит о выдворении новой группы российских дипломатов, сообщило пражское сетевое издание Seznam.

Редакции удалось узнать намеченный на среду план действий. Прежде всего президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Как только кандидат на этот пост Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства, — говорится в статье.

Уточняется, что высылка не коснётся посла России в Чехии Александра Змеевского.

Ранее стало известно, что все российские дипломаты могут быть высланы из Праги. Такую возможность допустил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек.

Власти Чехии 17 апреля потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. Их заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами и причастности к взрывам на военных складах на востоке страны в 2014 году.

Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. По словам главы МВД республики Яна Гамачека, реакция российской стороны оказалась сильнее, чем ожидали в Праге.

В МИД РФ считают, что за действиями властей Чехии в адрес России стоят США. При этом в ведомстве отмечают, что в стремлении угодить Штатам на фоне недавних американских санкций в отношении РФ Прага даже превзошла своих заокеанских хозяев.