Целями ракет ATACMS станут Донбасс и Крым: новости СВО на вечер 27 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: sill-www.army.mil/Public domain/wikipedia/commons

ATACMS

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Киев будет применять полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма. По словам Захаровой, ВСУ будут запускать эти ракеты дальнего радиуса действия главным образом по социальным объектам и жилым кварталам.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции. За сутки на Донецком, Запорожском, Южно-Донецком, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 715 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены четыре украинских танка, девять боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», четыре гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и одна Д-30. Средствами ПВО сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS и 19 украинских беспилотников.

Фото: МО Украины

В районах Вербового, Работино и Червоного Яра Запорожской области и под Карповкой в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригад ВСУ. Также в районе Ольговки в Херсонской области была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Американский телеканал CNN со ссылкой на украинского военнослужащего, названного оператором БПЛА с позывным Грув, сообщил о якобы возвращении бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО. По словам источника, которые привел канал, вагнеровцы «достаточно быстро поменяли руководство» и вернулись в зону боевых действий. Telegram-канал «Рыбарь» также сообщил, что бывшие «музыканты» примкнули к другим добровольческим формированиям, заключившим контракты с Минобороны РФ, однако само ведомство не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Василий Дандыкин усомнился, что бойцы ЧВК «Вагнер» могли вернуться в зону СВО под Артемовск. По его словам, часть ушла в Белоруссию, другая — в Африку, но в привычном виде ЧВК «Вагнер» уже не существует.

ВСУ дважды за день обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. При утреннем обстреле пострадал мужчина, получивший осколочное ранение бедра, при повторной атаке обошлось без пострадавших, всего были повреждены пять частных домов.

Также ВСУ обстреляли три села и атаковали дроном деревню в Курской области, рассказал глава региона Роман Старовойт. По его словам, в селе Локоть Рыльского района местную жительницу ранило осколками стекла, повреждены два частных дома, в селах Гуево и Плехово обошлось без пострадавших и разрушений. В деревне Гирьи дрон сбросил взрывное устройство на частное предприятие, повредив здание и несколько единиц техники.

Фото: МО Украины

При обстреле Кировского района Донецка украинский снаряд попал в крышу жилого дома на улице Михайловского, обрушилось перекрытие, люди оказались под завалами, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным СЦКК, ВСУ вели огонь из артиллерии калибра 155 мм. Позже в МЧС ДНР сообщили, что из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины и 63-летнюю женщину, которую передали врачам скорой помощи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье, где совместно с главой региона Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха и и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения, сообщило Минобороны. На предприятии Шойгу также представили новейшие образцы вооружения, запущенные в серийное производство.

Украинские дроны с огромным количеством взрывчатки могут направить на Крымский мост из Одессы, Очакова или торгового порта Ильичевск, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что ВСУ постоянно пытаются атаковать Крымский мост, но не афишируют эту информацию.

По данным Telegram-канала SHOT, дрон, обломки которого нашли под Саратовом, нес взрывное устройство с поражающими элементами — металлическими шариками, и имел размах крыльев около трех метров. По информации канала, БПЛА сбили в районе деревни Кленовые Вершины в Калининском районе, его обломки нашел местный аграрий, также обнаруживший воронку. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

ВСУ провели менее эффективную кампанию контрнаступления, чем могли, не сумев правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада, написал в своей статье для издания The Hill Том Мокаитис. По его мнению, несмотря на миллиарды долларов военной помощи США и других союзников, Украина по-прежнему имеет армию советского типа, которой ВС РФ дают отпор благодаря преимуществу в ракетах, артиллерии и авиации.

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